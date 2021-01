Glitchpunk è il punto di incontro tra l' estetica cyberpunk e l' azione in stile GTA 2

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Benvenuti nel futuro distopico! Lo sviluppatore Dark Lord e il publisher Daedalic Entertainment annunciano, un gioco a temacon un'atmosfera inGTA 2 vecchia scuola. L'uscita è prevista per il 2021.è un gioco d'con visuale dall'alto verso il basso in cui sparerete, combatterete, guiderete, ruberete e vi intrufolerete in un mondo intriso di neon pieno di bande e culti, forgiando collaborazioni lungo la strada. Una demo del gioco sarà disponibile durante lo Steam Games Festival di febbraio 2021, dal 3 febbraio al 9 febbraio. "Ingiochi nei panni di un androide che va contro la sua stessa programme sfida i tirannici governi e megacorporazioni del prossimo futuro distopico. Crea il tuo percorso in diverse ...