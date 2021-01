Giulia De Lellis rivela con quale dei suoi ex fidanzati non è rimasta in buoni rapporti e sulla sua partecipazione al ‘Gf Vip’ confessa: “È stato un incubo” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giulia De Lellis dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne si è fatta abilmente strada nel mondo dei social diventando una delle influencer italiane più seguite. Finita la sua relazione con Andrea Damante, oggi Giulia è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, rampollo della storica e facoltosa famiglia Beretta ed ex amico di Damante. Nelle scorse ore Giulia ha risposto a delle curiosità dei suoi follower e ha rivelato di essere rimasta in buoni rapporti con alcuni suoi ex. Tra questi l’ex tronista, che oggi fa coppia fissa con l’attrice Elisa Visari, e Irama, col quale Giulia aveva avuto un relazione dopo la prima rottura con Damante. Non ha invece ... Leggi su isaechia (Di giovedì 28 gennaio 2021)Dedopo la suaa Uomini e Donne si è fatta abilmente strada nel mondo dei social diventando una delle influencer italiane più seguite. Finita la sua relazione con Andrea Damante, oggiè felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, rampollo della storica e facoltosa famiglia Beretta ed ex amico di Damante. Nelle scorse oreha risposto a delle curiosità deifollower e hato di essereincon alcuniex. Tra questi l’ex tronista, che oggi fa coppia fissa con l’attrice Elisa Visari, e Irama, colaveva avuto un relazione dopo la prima rottura con Damante. Non ha invece ...

scemografia : Ma Giulia Valentina che sponsorizza la piastra di Dyson che non è capace ad utilizzare e infatti è il parrucchiere… - IsaeChia : #GiuliaDeLellis rivela con quale dei suoi ex fidanzati non è rimasta in buoni rapporti e sulla sua partecipazione a… - Luckyluciano971 : RT @eantoniopolonia: + BREAKING NEWS + Nuno Tavares è pronto ad atterrare in terra partenopea. Giuntoli e ADL ragionano sul da farsi, ince… - eantoniopolonia : + BREAKING NEWS + Nuno Tavares è pronto ad atterrare in terra partenopea. Giuntoli e ADL ragionano sul da farsi, i… - Piaascione94 : RT @jdbmyeverythjng: alexa play se solo potessi restituirgli la sua maglia e poi andare a giocare un po' più in là by Giulia De Lellis #Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis “casalinga” spettacolare: una meraviglia – FOTO BlogLive.it Giulia De Lellis, nuovi contatti con Andrea Damante? L’ammissione

Giulia De Lellis ammette di sentire ancora Andrea Damante: il gossip Giulia De Lellis, durante un vero o falso su Instagram, ha svelato alcuni ...

U&D Vip, Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis sarebbero i possibili opinionisti

In primavera potrebbe arrivare Uomini e Donne Vip in prime time: tra i partecipanti ci sarebbero anche Francesca Cipriani e la Gregoraci.

Giulia De Lellis ammette di sentire ancora Andrea Damante: il gossip Giulia De Lellis, durante un vero o falso su Instagram, ha svelato alcuni ...In primavera potrebbe arrivare Uomini e Donne Vip in prime time: tra i partecipanti ci sarebbero anche Francesca Cipriani e la Gregoraci.