GeForce Now: nvidia reintroduce l’appuntamento del giovedì (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ritorna l’appuntamento del giovedì su GeForce Now, con The Medium, la demo di Immortals Fenyx Rising, Dyson Sphere e tanto altro ancora Il GFN del giovedì è la dimostrazione della continua volontà di nvidia di portare grandi titoli per PC e aggiornamenti di servizio agli utenti ogni settimana. Si tratta di un appuntamento che coincide con il lancio del blog di GeForce Now, che autori, lettori e membri potranno visitare e consultare ogni giovedì per rimanere aggiornati su tutte le novità del cloud, tra cui giochi, funzioni esclusive e notizie. Da quando la piattaforma è stata lanciata, quasi un anno fa, nvidia ha notato che molti dei titoli più amati e degli aggiornamenti importanti venivano rilasciati il giovedì, per questo è stato ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 28 gennaio 2021) RitornadelsuNow, con The Medium, la demo di Immortals Fenyx Rising, Dyson Sphere e tanto altro ancora Il GFN delè la dimostrazione della continua volontà didi portare grandi titoli per PC e aggiornamenti di servizio agli utenti ogni settimana. Si tratta di un appuntamento che coincide con il lancio del blog diNow, che autori, lettori e membri potranno visitare e consultare ogniper rimanere aggiornati su tutte le novità del cloud, tra cui giochi, funzioni esclusive e notizie. Da quando la piattaforma è stata lanciata, quasi un anno fa,ha notato che molti dei titoli più amati e degli aggiornamenti importanti venivano rilasciati il, per questo è stato ...

tuttoteKit : GeForce Now: #Nvidia reintroduce l'appuntamento del giovedì #GeForceNow #tuttotek - AppleRTweet : RT @playblog_it: ? GeForce Now mostra opportunità per il gaming 5G basato su cloud ? - playblog_it : ? GeForce Now mostra opportunità per il gaming 5G basato su cloud ? -

Ultime Notizie dalla rete : GeForce Now NVIDIA GeForce NOW: The Medium e Immortals Fenyx Rising tra le novità settimanali Everyeye Videogiochi GeForce Now: nvidia reintroduce l’appuntamento del giovedì

Ritorna l'appuntamento del giovedì su GeForce Now, con The Medium, la demo di Immortals Fenyx Rising, Dyson Sphere e tanto altro ancora.

Rovio ha chiuso Hatch, piattaforma di streaming di giochi mobile

A quanto pare l'idea non ha preso piede. Il sito è chiuso già da fine dicembre 2020, ma la notizia circola solo ora.

Ritorna l'appuntamento del giovedì su GeForce Now, con The Medium, la demo di Immortals Fenyx Rising, Dyson Sphere e tanto altro ancora.A quanto pare l'idea non ha preso piede. Il sito è chiuso già da fine dicembre 2020, ma la notizia circola solo ora.