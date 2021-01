Elogio del nulla, cioè di Scanzi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – Se Socrate nel Fedro di Platone è riuscito in un’impresa che mai nessun uomo aveva realizzato – descrivere le meraviglie dell’Iperuranio – noi oggi tenteremo di compiere qualcosa di ancora più arduo e mirabolante: descrivere il nulla, cioè Andrea Scanzi. Il nulla, come si sa, è inafferrabile, invisibile, intangibile, incolore. Il nulla, in effetti, non esiste. E lo stesso può dirsi della “rockstar del giornalismo italiano”: inafferrabile, invisibile, intangibile, incolore. Egli non è un uomo, ma un ologramma, un flatus vocis, un pulviscolo molecolare, una proiezione della mente. La natura indefinita e indefinibile rende tuttavia il nostro estremamente duttile e versatile. Scanzi, il ventriloquo della narrazione dominante Scanzi fiuta e si adatta allo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – Se Socrate nel Fedro di Platone è riuscito in un’impresa che mai nessun uomo aveva realizzato – descrivere le meraviglie dell’Iperuranio – noi oggi tenteremo di compiere qualcosa di ancora più arduo e mirabolante: descrivere ilAndrea. Il, come si sa, è inafferrabile, invisibile, intangibile, incolore. Il, in effetti, non esiste. E lo stesso può dirsi della “rockstar del giornalismo italiano”: inafferrabile, invisibile, intangibile, incolore. Egli non è un uomo, ma un ologramma, un flatus vocis, un pulviscolo molecolare, una proiezione della mente. La natura indefinita e indefinibile rende tuttavia il nostro estremamente duttile e versatile., il ventriloquo della narrazione dominantefiuta e si adatta allo ...

