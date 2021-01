«E allora i lager?». Il libro del «titino» Gobetti sulle foibe non piace neanche a sinistra (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – Ogni volta che ricorre il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per omaggiare la memoria dei martiri delle foibe, l’estrema sinistra – Anpi in testa – rispolvera puntualmente tutto il suo armamentario «giustificazionista». Riassumendo brutalmente, questa è la tesi: sì, è vero, alcuni italiani sono stati infoibati, ma erano pochi e comunque fascisti. Quindi, in un certo senso, se lo sono meritato, visti i crimini dell’«imperialismo italiano» in quelle terre dell’Adriatico orientale. L’ultima operazione editoriale di questo genere è stata portata avanti addirittura da Laterza, che ha accolto nel suo catalogo il controverso E allora le foibe dell’altrettanto controverso Eric Gobetti. Un libro che, alla fine, sta risultando indigesto persino a diversi esponenti di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen – Ogni volta che ricorre il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per omaggiare la memoria dei martiri delle, l’estrema– Anpi in testa – rispolvera puntualmente tutto il suo armamentario «giustificazionista». Riassumendo brutalmente, questa è la tesi: sì, è vero, alcuni italiani sono stati infoibati, ma erano pochi e comunque fascisti. Quindi, in un certo senso, se lo sono meritato, visti i crimini dell’«imperialismo italiano» in quelle terre dell’Adriatico orientale. L’ultima operazione editoriale di questo genere è stata portata avanti addirittura da Laterza, che ha accolto nel suo catalogo il controverso Eledell’altrettanto controverso Eric. Unche, alla fine, sta risultando indigesto persino a diversi esponenti di ...

