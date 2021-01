Crotone, Benali: «Salvezza? Bisogna fare questo, già contro il Genoa» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ahmad Benali, centrocampista del Crotone, parla del suo ritorno in campo dopo l’infortunio e del momento della sua squadra. Le sue parole Ahmad Benali, centrocampista del Crotone, ha parlato del suo momento ai microfoni del canale ufficiale del club. RITORNO IN CAMPO – «Sono contento di essere tornato in campo dopo tanto tempo fuori e finalmente potrò dare una mano alla squadra. Dispiace non essere riusciti a fare punti contro la Fiorentina. A livello fisico ovviamente ancora devo migliorare ma pian piano andrà sempre meglio e mi metterò a disposizione del mister». Genoa – «Sarà una partita importantissima per noi è sicuramente da non fallire, Bisogna fare punti e muovere la classifica». Salvezza – ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ahmad, centrocampista del, parla del suo ritorno in campo dopo l’infortunio e del momento della sua squadra. Le sue parole Ahmad, centrocampista del, ha parlato del suo momento ai microfoni del canale ufficiale del club. RITORNO IN CAMPO – «Sono contento di essere tornato in campo dopo tanto tempo fuori e finalmente potrò dare una mano alla squadra. Dispiace non essere riusciti apuntila Fiorentina. A livello fisico ovviamente ancora devo migliorare ma pian piano andrà sempre meglio e mi metterò a disposizione del mister».– «Sarà una partita importantissima per noi è sicuramente da non fallire,punti e muovere la classifica».– ...

