Consultazioni | Leu | ‘veti non agevolano | serve senso responsabilità e del limite’

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – "Se si mettono sul tavolo veti o veti sulle persone questo non agevola la soluzione della crisi. Credo che in questo momento occorradel limite edella realtà" perchè "corriamo il rischio, con la logica dei veti contrapposti, di alimentare questo fossato che si sta continuando ad allargare tra la vita reale dei cittadini e la politica". Lo dice il capogruppo di Leu, Federico Fornaro, dopo leal Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sull'ipotesi che le 'condizioni' poste da Matteo Renzi per un Conte ter possano essere gravose.