Collagene | tutto quello che ancora non sapete per esempio che combatte la cellulite

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Da sempre sentiamo la magica parola che inizia per «C» infusa in sieri e creme di ultima generazione e super idratanti. Descritto spesso come impalcatura per la pelle, il collagene è una proteina strutturale lunga, fibrosa, dall’aspetto simile a una corda, che conferisce alla pelle forza ed elasticità. Lo immaginiamo come una sorta di trampolino poiché fornisce una struttura di base e da il “rimbalzo” di cui abbiamo bisogno per una pelle dall’aspetto sano e lumoinoso, a prova di filtro Instagram.