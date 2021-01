Baldur's Gate 3 sarà tradotto in italiano da Asmodee Italia (Di giovedì 28 gennaio 2021) I fan di Balur's Gate 3 saranno felici di sapere che il tanto atteso gioco di Larian Studios riceverà la traduzione in Italiano, una volta che il gioco sarà lanciato nella sua versione completa su PC e Stadia. Della traduzione si occuperà Asmodee Italia che ha annunciato la notizia in un comunicato stampa ufficiale. "Asmodee Italia è orgogliosa di annunciare che si occuperà della traduzione Italiana di Baldur's Gate 3, il videogioco di ruolo di Larian Studios atteso da tempo che lo scorso ottobre è stato rilasciato in early access per Steam e GOG su PC/Mac e per Google Stadia. La traduzione Italiana sarà rilasciata contemporaneamente all'uscita completa del gioco, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) I fan di Balur's3 saranno felici di sapere che il tanto atteso gioco di Larian Studios riceverà la traduzione in, una volta che il giocolanciato nella sua versione completa su PC e Stadia. Della traduzione si occuperàche ha annunciato la notizia in un comunicato stampa ufficiale. "è orgogliosa di annunciare che si occuperà della traduzionena di's3, il videogioco di ruolo di Larian Studios atteso da tempo che lo scorso ottobre è stato rilasciato in early access per Steam e GOG su PC/Mac e per Google Stadia. La traduzionenarilasciata contemporaneamente all'uscita completa del gioco, ...

