Autismo: un test precoce sulle mamme (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con l’aiuto dell’apprendimento automatico, i ricercatori sono stati in grado di sviluppare e convalidare un test per identificare modelli di reattività di auto-anticorpi materni specifici per l’ASD a otto proteine ??che sono abbondanti nel cervello fetale. Più specificamente, l’algoritmo ha esaminato circa 10.000 schemi individuali e ha identificato i tre più associati al rischio di MAR ASD, vale a dire: CRMP1 + GDA, CRMP1 + CRMP2 e NSE + STIP1. “Ad esempio, se la madre ha autoanticorpi contro CRIMP1 e GDA (il pattern più comune), le sue probabilità di avere un figlio con Autismo sono 31 volte maggiori rispetto alla popolazione generale, sulla base di questo set di dati corrente. È enorme”, ha detto Van de Water. “C’è molto poco là fuori che ti darà quel tipo di valutazione del rischio.” In futuro, questi biomarcatori materni potrebbero essere ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con l’aiuto dell’apprendimento automatico, i ricercatori sono stati in grado di sviluppare e convalidare unper identificare modelli di reattività di auto-anticorpi materni specifici per l’ASD a otto proteine ??che sono abbondanti nel cervello fetale. Più specificamente, l’algoritmo ha esaminato circa 10.000 schemi individuali e ha identificato i tre più associati al rischio di MAR ASD, vale a dire: CRMP1 + GDA, CRMP1 + CRMP2 e NSE + STIP1. “Ad esempio, se la madre ha autoanticorpi contro CRIMP1 e GDA (il pattern più comune), le sue probabilità di avere un figlio consono 31 volte maggiori rispetto alla popolazione generale, sulla base di questo set di dati corrente. È enorme”, ha detto Van de Water. “C’è molto poco là fuori che ti darà quel tipo di valutazione del rischio.” In futuro, questi biomarcatori materni potrebbero essere ...

QuotidianPost : Autismo: un test precoce sulle mamme - MatteoStaSereNO : @valy_s Ah, il nuovo test per l'autismo, con 2 palloni? #Sardine #Santori - chipimiaw : @zomboyaku No se si sea este jsjs - ilrestodite : @that80sdiva Corso? non è un esame? ?? Comunque l'utilità (almeno per me) è stata quella di saper creare un interfac… -

Ultime Notizie dalla rete : Autismo test Quando l'autismo è un affare da adulti La Repubblica Macerata, prende vita “Come a casa": il progetto innovativo dedicato ai bimbi con autismo

Si è tenuta giovedì 7 gennaio, in video conferenza, la presentazione del progetto “Come a casa”, nato per venire incontro alle esigenze dei bambini con disturbo dello spettro autistico e delle loro fa ...

Autismo, test delle urine da sei euro per individuarlo

Un test delle urine che costa circa 6 euro e’ in grado di individuare il ‘profilo chimico’ dei bambini malati di autismo. Lo hanno messo a punto i ricercatori dell’Imperial College di Londra e della U ...

Si è tenuta giovedì 7 gennaio, in video conferenza, la presentazione del progetto “Come a casa”, nato per venire incontro alle esigenze dei bambini con disturbo dello spettro autistico e delle loro fa ...Un test delle urine che costa circa 6 euro e’ in grado di individuare il ‘profilo chimico’ dei bambini malati di autismo. Lo hanno messo a punto i ricercatori dell’Imperial College di Londra e della U ...