Anche Netflix e YouTube decidono di puntare sul codec video AV1 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sia YouTube che Netflix hanno deciso di attribuire grande importanza allo standard video AV1. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 28 gennaio 2021) Siachehanno deciso di attribuire grande importanza allo standardAV1. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

NetflixIT : Se guardare Netflix fosse come un ristorante All you can eat: Allora… prendo: HIMYM episodio 7, 8, 9... il 9 se pu… - TuttoAndroid : Anche Netflix e YouTube decidono di puntare sul codec video AV1 #netflix - befourkilamniaz : @mycroftpedia Sì su questo concordo anch’io. Probabilmente puntano ad aumentare gli abbonati e ad essere una sorta… - laylaSery : @hornyden_ C’è anche su Amazon Prime.. c’è quasi tutto su @PrimeVideoIT , praticamente avrò dei doppioni e dei trio… - fenrir81be : @PaoloScalabrini Netflix, yep! È quella dove puoi anche dormire...??????? -