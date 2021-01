Aggressione contro troupe Rai, arrestati 3 ultras della Lazio. Altri due già ai domiciliari (Di giovedì 28 gennaio 2021) Calci, pugni e spintoni, anche dopo essere caduto a terra. La scena di violenza è accaduta la mattina del 20 dicembre scorso nei confronti di una troupe della Rai che stava realizzando alcuni servizi sulla pandemia per conto della trasmissione Storie italiane. Nel corso della mattina la Digos e i carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato altre tre persone ritenute responsabili dell’Aggressione, dando esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Si trovano già ai domiciliari altre due persone accusate di aver partecipato all’Aggressione, arrestate lo scorso 13 gennaio. I cinque sono ultras laziali già noti per il coinvolgimento in episodi di violenza da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Calci, pugni e spintoni, anche dopo essere caduto a terra. La scena di violenza è accaduta la mattina del 20 dicembre scorso nei confronti di unaRai che stava realizzando alcuni servizi sulla pandemia per contotrasmissione Storie italiane. Nel corsomattina la Digos e i carabinieriCompagnia Roma Trionfale hanno arrestato altre tre persone ritenute responsabili dell’, dando esecuzione alla misura cautelare degli arresti. Si trovano già aialtre due persone accusate di aver partecipato all’, arrestate lo scorso 13 gennaio. I cinque sonolaziali già noti per il coinvolgimento in episodi di violenza da ...

