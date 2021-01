4 dispersi, soccorsi difficilissimi alle pendici del Velino (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’incubo è lo stesso di Rigopiano. I soccorritori che si avviano, al calar della sera, con gli sci e la luce delle lanterne per prestare i primi soccorsi… E’ la stessa scena della tragedia del 18 gennaio di quattro anni fa, quando una valanga, in provincia di Pescara, seppellì l’Hotel Rigopiano e fece 29 vittime, tra ospiti dell’albergo e lavoratori. Ora, in Abruzzo, si è tornati a scavare. Stavolta nell’Aquilano, sul Monte Velino, nel territorio del Comune di Massa d’Albe, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’incubo è lo stesso di Rigopiano. I soccorritori che si avviano, al calar della sera, con gli sci e la luce delle lanterne per prestare i primi… E’ la stessa scena della tragedia del 18 gennaio di quattro anni fa, quando una valanga, in provincia di Pescara, seppellì l’Hotel Rigopiano e fece 29 vittime, tra ospiti dell’albergo e lavoratori. Ora, in Abruzzo, si è tornati a scavare. Stavolta nell’Aquilano, sul Monte, nel territorio del Comune di Massa d’Albe, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

infoitinterno : Sul Velino continua la ricerca dei 4 dispersi. Soccorsi in azione con unità cinofile e sonde - infoitinterno : DISPERSI SUL VELINO, 100 PERSONE IMPEGNATE NEI SOCCORSI - Eliana44508202 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #27gennaio #mercoledì #LAquila #Avezzano Una giornata di soccorsi per i 4 dispersi sul Velino / GUARDA IL VIDEO htt… - Il_Centro : #Abruzzo #27gennaio #mercoledì #LAquila #Avezzano Una giornata di soccorsi per i 4 dispersi sul Velino / GUARDA IL… - MelaLaChemist : Il prossimo coglione che dice che i dispersi sul Velino 'se la sono cercata perché hanno violato la zona arancione… -