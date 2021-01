X-Men: serie ispirata dal Movimento per i Diritti Civili (Di mercoledì 27 gennaio 2021) X-Men, una sera televisiva tra le più popolari al mondo, viene ispirata dal Movimento per i Diritti Civili? Sappiamo che, ogni creazione televisiva mette in mostra un’odierna realtà, cui l’uomo è costretto a vivere. Una storia personale di cui gioie o avere paura. Abbiamo mai provato a guardare un film Marvel o DC, osservando più da vicino la realtà espressa? Tra i fumetti che hanno avuto maggior successo, ritroviamo X-Men, che debutta attraverso Stan Lee e Jack Kirby nel 1963. Il primo numero è reso pubblico al culmine del Movimento per i Diritti Civili, quel settembre non molto tempo dopo la marcia su Washington, avvenuta a W. D.C. Qui, Martin Luther King Jr tiene un famoso discorso ”I Have A Dream”. Per oltre cinquant’anni i fumetti e i film di X-Men raccontano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) X-Men, una sera televisiva tra le più popolari al mondo, vienedalper i? Sappiamo che, ogni creazione televisiva mette in mostra un’odierna realtà, cui l’uomo è costretto a vivere. Una storia personale di cui gioie o avere paura. Abbiamo mai provato a guardare un film Marvel o DC, osservando più da vicino la realtà espressa? Tra i fumetti che hanno avuto maggior successo, ritroviamo X-Men, che debutta attraverso Stan Lee e Jack Kirby nel 1963. Il primo numero è reso pubblico al culmine delper i, quel settembre non molto tempo dopo la marcia su Washington, avvenuta a W. D.C. Qui, Martin Luther King Jr tiene un famoso discorso ”I Have A Dream”. Per oltre cinquant’anni i fumetti e i film di X-Men raccontano ...

X-Men, serie televisiva tra le più popolari al mondo. Si mette in mostra l'odierna realtà, ispirata dal movimento per i diritti civili?

X-Men, serie televisiva tra le più popolari al mondo. Si mette in mostra l'odierna realtà, ispirata dal movimento per i diritti civili?