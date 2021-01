Ultime Notizie Roma del 27-01-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione mercoledì 27 gennaio in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvierà oggi pomeriggio le consultazioni che si chiuderanno venerdì sera Ieri infatti Lepri Giuseppe Conte salita al Colle ha rassegnato le dimissioni nelle consultazioni aprono i presidenti delle camere poi chiuderà il MoVimento 5 Stelle Conte auspica un governo di salvezza nazionale e dice che l’unica cosa che conta rialzare la testa anche a dispetto del premere a Foggia il presidente del consiglio per il terzo mandato da PD MoVimento 5 Stelle e liberi e uguali Italia viva chiede invece prima il programma e non ce l’hai non mi preparato video Renzi salirà al Quirinale senza pregiudizi per crimini contro è l’unico che può fare da sintesi per la maggioranza di ...