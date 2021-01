Tecnologia all’avanguardia | politica | economia | agricoltori | 4 elementi su cui punta l’Arsial

Leggi su dire

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – Tecnologia all’avanguardia, politica, economia e agricoltori. Sono i quattro elementi su cui conta l’Arsial per affrontare e vincere nel Lazio la sfida europea della sostenibilità delle politiche agricole. Nel corso di un’intervista all’agenzia Dire il presidente dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura, Mario Ciarla, ha sottolineato che “l’implementazione e l’innovazione tecnologica sono state considerate come alcune delle principali cause di consumo della risorse naturali ma oggi, attraverso le nuove scoperte scientifiche, sostenibilità e innovazione possono essere collegate più virtuosamente. Le soluzioni che consentono la transizione verso sistemi sostenibili possono essere costruite in modo che sostenibilità e innovazione si tengano a vicenda. Penso alla riduzione della chimica, alla gestione di acqua, suolo ed energia. Questi processi devono essere delle proposte mediate da tecnici che operano al fianco dei produttori e all’interno delle stesse filiere alimentari”.Quindi, per centrare l’obiettivo “abbiamo bisogno di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, della buona politica che costruisca strategie per tradurre queste soluzioni in fatti concreti, di economisti che ci spieghino come è possibile dividere in modo equo costi e benefici che porta la transizione- ha concluso Ciarla- e anche degli agricoltori, che devono essere disponibili a riconfigurare il proprio ruolo in questa dimensione”. ARSIAL CERNIERA TRA RICERCA E PRODUZIONE