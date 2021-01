Teatro Massimo Palermo | in streaming ma vincenti

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Due spettatori che si perdono in un sogno d’opera. Sembrano spaesati, increduli, mentre affondano nelle poltrone del proprio salotto, davanti ad una TV accesa che rimanda note, voci conosciute, immagini amate…. L’Opera è lì, non più ae la loro eleganza quasi fuori posto, tanto da essere quasi estranea: il completo da sera, il cappottino di raso a fior su un vestitino un po’ bon-ton, stropicciati, un po’ sbrindellati, come se fossero invecchiati nell’armadio, per essere ripresi in fretta: chissà, magari presto ritorneranno a nuova vita, “l’inverno dello scontento” presto lascerà il posto ad una nuova “primavera”. E’ piena di citazioni la messa in scena del “Crepuscolo dei sogni” che Joannes Erath, regista tedesco al suo esordio in Italia, crea per ildiin questa apertura di stagione ...