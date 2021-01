Shoah | Mattarella | ' non è accidente della storia da mettere tra parentesi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Faremmo un'offesa grave a quegli uomini, a quelle donne , a quei bambini mandati a morire nelle camere a gas se considerassimo quell'infausta stagione come un, datra, se rinchiudessimo soltanto nella memoria quei tragici accadimenti, chiudendo gli occhi sulle origini che hanno avuto e sulle loro dinamiche". Lo ha affermato il PresidenteRepubblica, Sergio, in occasionecelebrazione al Quirinale del GiornoMemoria. "Il fascismo, il nazismo, il razzismo -ha proseguito il Capo dello Stato- non furono funghi velenosi nati per caso nel giardino ben curatociviltà europea. Furono invece il prodotto di pulsioni, di ...