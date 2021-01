Quando i videogiochi valgono uno stipendio da 30.000 sterline (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Essere assunti per dodici mesi, pagati trentamila sterline, per giocare non stop ai videogiochi. Solo quello. Nessun'altra richiesta da parte del capo. Niente riunioni, niente fotocopie. Ti danno un computer da gaming potentissimo e tu lo testi con gli ultimi titoli in uscita, quelli più spettacolari. Lo so, è un lavoro da sogno. Una notizia bella, ancora più bella della console KFC che scalda il pollo mentre giochi. Anche se non credevamo possibile che qualcosa potesse superare tanta succosa creatività tecnologica. Ma, come disse Michael Jordan, i limiti, come la paura, sono spesso un’illusione. E ad alzare l'asticella è arrivata OPSYS, azienda di Stockport (nella contea metropolitana della Grande Manchester). Naturalmente i dubbi sulla veridicità dell'annuncio sono legittimi. Ma sognare non costa nulla. I requisiti di base Bart Simpson ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Essere assunti per dodici mesi, pagati trentamila, per giocare non stop ai. Solo quello. Nessun'altra richiesta da parte del capo. Niente riunioni, niente fotocopie. Ti danno un computer da gaming potentissimo e tu lo testi con gli ultimi titoli in uscita, quelli più spettacolari. Lo so, è un lavoro da sogno. Una notizia bella, ancora più bella della console KFC che scalda il pollo mentre giochi. Anche se non credevamo possibile che qualcosa potesse superare tanta succosa creatività tecnologica. Ma, come disse Michael Jordan, i limiti, come la paura, sono spesso un’illusione. E ad alzare l'asticella è arrivata OPSYS, azienda di Stockport (nella contea metropolitana della Grande Manchester). Naturalmente i dubbi sulla veridicità dell'annuncio sono legittimi. Ma sognare non costa nulla. I requisiti di base Bart Simpson ...

Come scegliere il monitor gaming adatto alle nostre esigenze? Facciamo chiarezza su alcune caratteristiche fondamentali che non possiamo ignorare nella scelta del nostro display da gioco.

Capcom ha annunciato i risultati finanziari dell'anno fiscale 2020, dai quali emerge come PlayStation 4 rappresenti ancora la piattaforma più remunerativa per la casa di Osaka per quanto riguarda le ...

