Open Arms | sindaca Barcellona si costituirà parte civile contro Salvini**

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Palermo, 27 gen. (Adnkronos) – “Ladi, Ada Colau, ha tenuto oggi una conferenza stampa al porto di, proprio di fronte alla nostra nave ammiraglia, la Open, durante la quale ha annunciato l’intenzione del Comune didi costituirsial processo che potrebbe vedere imputato l’ex Ministro degli Interni, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio”. Lo rende noto Open. “L’udienza preliminare che si è tenuta il 9 gennaio a Palermo, è stata rinviata al 20 marzo per permettere la traduzione di alcuni documenti come da richiesta dell’avvocata della difesa, Daniela Buongiorno”. ‘Il Comune diintende denunciare il modo in cui Salvini ha ...