Omicidio Ciatti, FdI chiede giustizia per Niccolò: la Spagna faccia il processo. Presto l’imputato sarà libero (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Omicidio Ciatti, FdI chiede giustizia e verità per Niccolò: la Spagna faccia il processo. Presto l’imputato sarà libero e potrebbe diventare latitante. È stato un sì unanime, quello che ha promosso la mozione presentata a nome della Regione Toscana da FdI. Primo firmatario Francesco Torselli. Un sollecito che suona da monito, e che impegna la Regione a invitare le autorità spagnole concludere il processo prima che maturino i tempi della scarcerazione dell’imputato. Perché, come rileva Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana, e primo firmatario della mozione approvata oggi, bisogna accelerare i tempi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021), FdIe verità per: laile potrebbe diventare latitante. È stato un sì unanime, quello che ha promosso la mozione presentata a nome della Regione Toscana da FdI. Primo firmatario Francesco Torselli. Un sollecito che suona da monito, e che impegna la Regione a invitare le autorità spagnole concludere ilprima che maturino i tempi della scarcerazione del. Perché, come rileva Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana, e primo firmatario della mozione approvata oggi, bisogna accelerare i tempi ...

SecolodItalia1 : Omicidio Ciatti, FdI chiede giustizia per Niccolò: la Spagna faccia il processo. Presto l’imputato sarà libero… - MassimoSantoma2 : RT @vocedelpatriota: Omicidio Ciatti. Torselli (FdI): “Giustizia per Niccolò. Non c’è più tempo, preoccupa la crisi di Governo” https://t.c… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Omicidio Ciatti. Torselli (FdI): “Giustizia per Niccolò. Non c’è più tempo, preoccupa la crisi di Governo” https://t.c… - Italpress : RT @CRToscana: #openCRT Processo prima della scarcerazione dell’imputato nell’omicidio di Niccolò Ciatti. Sì unanime a mozione che impegna… - iabfe : RT @vocedelpatriota: Omicidio Ciatti. Torselli (FdI): “Giustizia per Niccolò. Non c’è più tempo, preoccupa la crisi di Governo” https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ciatti Omicidio Ciatti, anche la Regione chiede il processo prima della scarcerazione dell'imputato 055firenze Omicidio Ciatti, anche la Regione chiede il processo prima della scarcerazione dell’imputato

Dopo la lettera del sindaco di Scandicci Sandro Fallani e la risposta dei ministri Di Maio e Bonafede, anche la Regione Toscana si impegnerà a chiedere giustizia per Niccolò Ciatti. La prevede una moz ...

Aula: processo prima della scarcerazione dell’imputato nell’omicidio di Niccolò Ciatti

Sì unanime a una mozione, primo firmatario Francesco Torselli (FdI) che impegna la Regione a sollecitare le autorità spagnole ...

Dopo la lettera del sindaco di Scandicci Sandro Fallani e la risposta dei ministri Di Maio e Bonafede, anche la Regione Toscana si impegnerà a chiedere giustizia per Niccolò Ciatti. La prevede una moz ...Sì unanime a una mozione, primo firmatario Francesco Torselli (FdI) che impegna la Regione a sollecitare le autorità spagnole ...