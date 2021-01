Nunzia De Girolamo in copertina con Massimo Giletti: l’ex ministra presenta ‘Ciao Maschio’ (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questa settimana ad avere il primato in copertina, sono sicuramente loro, la coppia formata da Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo, fotografati insieme dal settimanale “Chi“. Il noto conduttore televisivo e la moglie del ministro Francesco Boccia, sono apparsi in prima pagina per lanciare il programma, che vedrà alla conduzione proprio la De Girolamo. Dapprima L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questa settimana ad avere il primato in, sono sicuramente loro, la coppia formata daDe, fotografati insieme dal settimanale “Chi“. Il noto conduttore televisivo e la moglie del ministro Francesco Boccia, sono apparsi in prima pagina per lanciare il programma, che vedrà alla conduzione proprio la De. Dapprima L'articolo NewNotizie.it.

Cinguetterai : Coletta: “Ho intravisto il servizio di Chi sulla De Girolamo e Giletti. Nunzia ha un rapporto di amicizia con Massi… - Italia_Notizie : Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo in copertina su Chi: “Un maschio come te non può resistermi”. Ecco che succede - Noovyis : (Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo in copertina su Chi: “Un maschio come te non può resistermi”. Ecco che succed… - PlanetR7_ : Nunzia De Girolamo 'flirta' con Massimo Giletti. La stoccata al marito: 'Non è geloso, ha troppo da fare' - FQMagazineit : Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo in copertina su Chi: “Un maschio come te non può resistermi”. Ecco che succede -