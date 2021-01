M5s, Crimi ai capigruppo: 'Conte unico nome di garanzia per il governo' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel giorno in cui sono iniziate le consultazioni al Quirinale per cercare di formare il nuovo governo, il capo politico del M5s Vito Crimi ha incontrato i capigruppo e vicecapigruppo di Camera e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel giorno in cui sono iniziate le consultazioni al Quirinale per cercare di formare il nuovo, il capo politico del M5s Vitoha incontrato ie vicedi Camera e ...

Agenzia_Ansa : #Governo, #Conte si dimette domani. Prima il Cdm, poi al #Quirinale da #Mattarella. #Salvini: 'Quel che succede è v… - TgLa7 : #crisidigoverno: Crimi vede capigruppo M5S, Conte unico nome garanzia. Nuovo incontro in serata. Al Colle delegazi… - Robertam_63 : RT @marioerdrago: I capi del M5S (Di Maio, Crimi, Bonafede) riaprono a Renzi Mai visto nessuno più codardo e genuflesso di questi tre pezz… - MediasetTgcom24 : M5s, Crimi ai capigruppo: 'Conte unico nome di garanzia per il governo' #governo - Dome689 : RT @TgLa7: #crisidigoverno: Crimi vede capigruppo M5S, Conte unico nome garanzia. Nuovo incontro in serata. Al Colle delegazione farà nome… -