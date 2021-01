Lezioni di Make Up con Marianna Zambenedetti: come applicare il blush con la tecnica draping (Di mercoledì 27 gennaio 2021) come ogni mercoledì, torna la rubrica di Make Up “Lezioni di Make up con Marianna Zambenedetti“. In questo spazio la Make up artist e acconciatrice Marianna Zambenedetti (clicca qui per leggere l’intervista esclusiva) guiderà le lettrici, con dei video-pillola, nella scoperta di tecniche e trucchetti per ottenere Make up impeccabili. Laureata in architettura, Marianna Zambenedetti ha deciso di applicare le … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ogni mercoledì, torna la rubrica diUp “diup con“. In questo spazio laup artist e acconciatrice(clicca qui per leggere l’intervista esclusiva) guiderà le lettrici, con dei video-pillola, nella scoperta di tecniche e trucchetti per ottenereup impeccabili. Laureata in architettura,ha deciso dile … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GretaSalve : @CostanzaRdO @GiusCandela Ho letto Dagospia e oltre ad essere felice che abbiano dato spazio a questa faccenda, ind… - gotcnvs : non mi aiuta il fatto k siamo stati costretti a prendere il materiale in inglese le lezioni erano in inglese e io h… - AlessandraCicc6 : RT @CaterinaCategio: @smarucci461 @BrindusaB1 @Hakflak @paoloigna1 @albertopetro2 @scastaldi9 @AlessandraCicc6 @MariangelaSant8 @NadiaZanel… - fra852 : RT @CaterinaCategio: @smarucci461 @BrindusaB1 @Hakflak @paoloigna1 @albertopetro2 @scastaldi9 @AlessandraCicc6 @MariangelaSant8 @NadiaZanel… - neblaruz : RT @CaterinaCategio: @smarucci461 @BrindusaB1 @Hakflak @paoloigna1 @albertopetro2 @scastaldi9 @AlessandraCicc6 @MariangelaSant8 @NadiaZanel… -

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni Make Lezioni di Make Up con Marianna Zambenedetti: come applicare il blush con la tecnica draping Velvet Gossip Lezioni di Make Up con Marianna Zambenedetti: come ingrandire le labbra

Inauguriamo una nuova rubrica tutta al femminile: "Lezioni di make up con Marianna Zambenedetti". Ogni mercoledì la make up artist ...

Le beauty lesson che abbiamo imparato da «Bridgerton» (che le celeb copiano già)

Nella serie Tv del momento se ne vedono davvero delle belle. E non parliamo solo del Duca di Hastings. Tra acconciature elaborate, chiome in nuance mozzafiato, make-up radioso e sopracciglia wow, ecco ...

Inauguriamo una nuova rubrica tutta al femminile: "Lezioni di make up con Marianna Zambenedetti". Ogni mercoledì la make up artist ...Nella serie Tv del momento se ne vedono davvero delle belle. E non parliamo solo del Duca di Hastings. Tra acconciature elaborate, chiome in nuance mozzafiato, make-up radioso e sopracciglia wow, ecco ...