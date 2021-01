La Caserma | ecco chi sono i protagonisti

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La- Il cast Laè arrivato ai nastri di partenza: stasera, alle 21.20 su Rai2, andrà in onda la prima puntata del docu-reality che vedrà quindici ragazzi e sei ragazze cimentarsi in dure prove di resistenza e di disciplina, all’interno di un percorso di formazione militare previsto, appunto, in unachii tredicidella prima puntata. Martina Albertoni – 19 anni, di Castelfranco Piandiscò – Receptionist Martina Albertoni Lavora nell’agriturismo di famiglia nel Chianti, ma sogna di diventare receptionist sulle navi da crociera. Non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, odia giudicare ed essere giudicata. (circa 2.300 follower all’inizio del programma) Naomi Aka no - 19 anni, di Modena – Studentessa Naomi Akano Originaria della ...