Kokorin esalta Ibrahimovic | «Ecco perchè mi piace tantissimo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aleksandarparla del suo arrivo in Italia e dei suoi attaccanti preferiti:le parole dell’attaccante su russo su ZlatanAleksandar, nuovo acquisto della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in Serie A.le sue parole sugli attaccanti presenti in Italia. ATTACCANTI IN ITALIA – «Io guardo da sempre il calcio italiano. Mi piacciono gli attaccanti comeche è bravissimo nonostante l’età. Guardo anche Ronaldo e le loro statistiche». LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE Leggi su Calcionews24.com