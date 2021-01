Juve, Paratici prepara un altro colpo in attacco, oltre Scamacca: presentata la prima offerta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Juventus cerca un altro attaccante giovane: nel mirino Joshua Zirkzee ma anche Emanuele Pecorino. Leggi su 90min (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lantus cerca unattaccante giovane: nel mirino Joshua Zirkzee ma anche Emanuele Pecorino.

infoitsport : «La Juve non sta cercando un attaccante. Paratici mi diceva spesso…» - George_Belu : @maurobrancati @FBiasin @acmilan @Inter Perché contralate un sistema mafioso che vede anche la stampa coinvolta. Io… - junews24com : Scamacca Juve, in programma un nuovo incontro col Sassuolo? Cosa filtra - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Caso Suarez, De Micheli: 'Non ho commesso reati' Ministra: 'Conosco Paratici fin da bambina e tifo per la Juve' - ansacalciosport : Caso Suarez, De Micheli: 'Non ho commesso reati'. Ministra: 'Conosco Paratici fin da bambina e tifo per la Juve' |… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Paratici Juve, Paratici: "Non è mercato di attesa, ma di opportunità" Tuttosport Calciomercato Juventus, ritorno in bianconero e poi lo scambio

Il calciomercato della Juventus sta per vivere gli ultimi avvincenti giorni. Arriveranno i rinforzi sperati per Andrea Pirlo?

Juve, Paratici prepara un altro colpo in attacco, oltre Scamacca: presentata la prima offerta

La Juventus ha rinforzato la rosa dell'Under 23 con diversi colpi. In questo mercato sono arrivati ad esempio il difensore del Nantes Abdoulaye Dabo ma anche il difensore della Pro Vercelli Davide De ...

Il calciomercato della Juventus sta per vivere gli ultimi avvincenti giorni. Arriveranno i rinforzi sperati per Andrea Pirlo?La Juventus ha rinforzato la rosa dell'Under 23 con diversi colpi. In questo mercato sono arrivati ad esempio il difensore del Nantes Abdoulaye Dabo ma anche il difensore della Pro Vercelli Davide De ...