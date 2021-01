Il team Exeed rinnova la partnership con Corsair e Elgato

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il, una delle prima squadre professionistiche italiane, hato laconper l’anno 2021 Si è appena concluso un 2020 molto impegnativo e particolare, che ha comunque visto il mondo dei videogiochi competitivi non solo resistere alla crisi della pandemia ma svilupparsi ancora di più. Gli eventi in streaming e lo stop alle competizioni reali hanno fatto emergere gli eSports, che ormai contano decine di milioni tra appassionati e praticanti. In questo contesto si inserisce, una delle prime squadre professionistiche italiane, che anche in questo 2021 conferma la crescita in termini di sponsorizzazioni. Ilinfatti ha appenato la propria ...