Ibrahimovic e il suo procuratore provano a salvare la partecipazione a Sanremo sui social

Inter-Milan di ieri sera continua a farsi sentire fuori dal rettangolo verde e a ventiquattro ore dal match. Oggi non si è parlato altro che dello scontro verbale e fisico tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku: «Vai a fare i tuoi voodoo con tua madre, piccolo asino», ha detto lo svedese, con il belga che ha risposto malamente insultando lui e sua moglie. Sui social oggi è nata una forte polemica attorno alla questione e sono in molti ad aver messo in dubbio la partecipazioni di Ibrahimovic Sanremo. I molti commenti comparsi sui social – in particolare su Twitter – sostengono che non è possibile far partecipare una persona razzista. C'è anche chi si è schierato a favore di Ibrahimovic, sostenendo che si tratta di cose che sul campo si possono dire e che lì restano.

