Graduatorie ATA e le tre fasce: come sono composte, come si passa da una all'altra, quando si aggiornano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Molti aspiranti si avvicinano per la prima volta in questi giorni alle Graduatorie del personale ATA, che riguarda i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico. Tra qualche settimana si aggiornerà la terza fascia ATA, ma chi è inserito nella prima e seconda fascia? E come si passa dalla terza alla fascia più alta?

