Governo: Di Battista, 'Renzi deve restare fuori dalla porta' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Per me Renzi deve restare fuori dalla porta". Lo dice Alessandro Di Battista ad Accordi e Disaccordi sul Nove. "Renzi è pericoloso perché non cambia, il Governo sarebbe ancora debole" e il leader di Iv continuerebbe ad attaccare, "a tirare fuori il Mes. Oggi che c'è la pandemia, è più difficile votare e si fa scudo su questo". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Per me". Lo dice Alessandro Diad Accordi e Disaccordi sul Nove. "è pericoloso perché non cambia, ilsarebbe ancora debole" e il leader di Iv continuerebbe ad attaccare, "a tirareil Mes. Oggi che c'è la pandemia, è più difficile votare e si fa scudo su questo".

fanpage : Di Battista durissimo nei confronti di Matteo Renzi. - Adnkronos : #Governo, @ale_dibattista: 'Con chi sotto indagine per reati gravi non si parla' - TV7Benevento : Governo: Di Battista, 'responsabili? No infangare M5s se cerca salvare legislatura'... - TV7Benevento : **Governo: Di Battista, 'se M5S tiene duro, 'costruttori' arriveranno'**... - domenicoditell1 : #AccordieDisaccordi a Sommi se sa che a Di Battista ie piaceva stare di più al governo con Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Battista Consultazioni, al Colle Casellati e Fico: "Al lavoro per il bene del Paese". Renzi: "Scandalo gruppi impr... la Repubblica Governo: Di Battista, 'Renzi deve restare fuori dalla porta'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Per me Renzi deve restare fuori dalla porta". Lo dice Alessandro Di Battista ad Accordi e Disaccordi sul Nove. "Renzi è pericoloso perché non cambia, il governo sarebbe an ...

Governo, l’idea Di Maio spacca M5S. La trincea dei senatori: «Pronti a votargli contro»

Tutti per Conte, tutti contro Renzi che «semina trappole per dividerci», ma divisi di fronte all’ipotesi di Di Maio premier. E’ la fotografia M5S, di fronte a uno scenario ...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Per me Renzi deve restare fuori dalla porta". Lo dice Alessandro Di Battista ad Accordi e Disaccordi sul Nove. "Renzi è pericoloso perché non cambia, il governo sarebbe an ...Tutti per Conte, tutti contro Renzi che «semina trappole per dividerci», ma divisi di fronte all’ipotesi di Di Maio premier. E’ la fotografia M5S, di fronte a uno scenario ...