GF Vip, Walter Zenga entra in Casa per incontrare il figlio: l'annuncio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La prossima puntata del GF Vip, in onda venerdì 29 gennaio 2021, si prospetta imperdibile. Gli account social del programma di Alfonso Signorini hanno annunciato che Walter Zenga è pronto per entrare nella Casa più spiata d'Italia e avere un confronto con il figlio Andrea. GF Vip: Walter Zenga entra in Casa Alfonso Signorini ha messo a segno un colpaccio: è riuscito a convincere Walter Zenga ad entrare al GF Vip. L'ex calciatore, oggi allenatore, varcherà la famosa porta rossa per avere un confronto con il figlio Andrea. Quest'ultimo, diventato concorrente del reality da poco più di un mese, non ha mai nascosto di avere un rapporto pressoché inesistente con suo ...

