Di Maio attacca Bellanova: “Fa il mio nome per mettermi contro Conte” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Tirano in ballo il mio nome col chiaro intento di mettermi contro il presidente Conte. Sanno benissimo che sto lavorando fianco a fianco con lui, con la massima lealtà, per trovare una soluzione a questa inspiegabile crisi”. E’ quanto detto da Di Maio ai suoi durante una riunione, commentando le parole dell’esponente di IV Teresa Bellanova. Lo stesso Di Maio durante la riunione ha confermato l’intenzione del MoVimento di salire al Colle in occasione delle consultazioni facendo come “unico nome quello di Giuseppe Conte”. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Tirano in ballo il mio nome col chiaro intento di mettermi contro il presidente Conte. Sanno benissimo che sto lavorando fianco a fianco con lui, con la massima lealtà, per trovare una soluzione a questa inspiegabile crisi”. E’ quanto detto da Di Maio ai suoi durante una riunione, commentando le parole dell’esponente di IV Teresa Bellanova. Lo stesso Di Maio durante la riunione ha confermato l’intenzione del MoVimento di salire al Colle in occasione delle consultazioni facendo come “unico nome quello di Giuseppe Conte”.

