Corsport | De Laurentiis chiama Allegri e Spalletti | ma il favorito resta Benitez

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il dopo Gattuso è ormai cominciato. Il Corriere dello Sport racconta le giornate intense di Aurelio Deal telefono per cercare il successore dell’attuale tecnico del Napoli. Dopo la resa di Verona ha cominciato ad affrontare la questione in prima persona. Da solo. Contatti diretti: innanzitutto con, il prediletto, l’uomo che in questi anni ha per primo riconsegnato il Napoli a una dimensione internazionale. (…)ha gradito la telefonata di De. Ilscrive di stuzzicante piacere che Rafa deve aver inevitabilmente provato al cospetto della telefonata del suo ex presidente: è stato bene, da queste parti, e tra l’altro la prospettiva di ritornare in panchina subito dopo aver salutato il Dalian e la Cina, rappresenta una tentazione forte. Il quotidiano scrive che, ...