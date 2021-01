Conte si è dimesso a testa alta Ora il bivio | nemico pubblico o fuori dai giochi

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nei pochi giorni trascorsi dalla fiducia relativa ottenuta in Senato da Giuseppe, quella quota di 156 sì che gli ha garantito la sopravvivenza ma non gli consente di poter governare senza fare affidamento su astensioni dell’ultimo minuto o assenze strategiche ipercalcolate e non gratuite, continuiamo ad assistere ad un assillante, unilaterale resoconto “aggiornato ora per ora” della crisi, come amano definirlo molti autorevoli commentatori, esperti cronisti parlamentari nonché sedicenti retroscenisti. In questo diario mediatico unificato, da cui si dissociano pochissime voci, impazza un quadro del presidente del Consiglio quantomeno eccessivamente pittoresco e romanzato, caratterizzato da trame sotterranee, manovre nell’ombra e colori foschi comicamente stridenti con la realtà. Attaccato alla poltrona come mai nessuno prima, accostabile “come il beige che va su ...

Giorgiolaporta : #Conte si è dimesso al #Quirinale. Ma non c'è più lo spread di una volta... Attendiamo fiduciosi. ??… - Linkiesta : Il premier si è finalmente dimesso. Proverà a farne un terzo, magari con Forza Italia, grazie alla sbornia presa d… - LegaSalvini : ++ ?? #CONTE SI È DIMESSO ++ #dimissioniconte - pbarbero1 : RT @mauriziosia: Si è dimesso Giuseppe Conte, il secondo peggiore PdC della Repubblica Italiana, il primo è stato Giuseppe Conte. #Dimissio… - dasar : RT @mauriziosia: Si è dimesso Giuseppe Conte, il secondo peggiore PdC della Repubblica Italiana, il primo è stato Giuseppe Conte. #Dimissio… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte dimesso

Il Fatto Quotidiano

La crisi ora per ora Ore 15.43. Bellanova: "Di Maio? Non poniamo veti" Non c'è solo Conte. E Di Maio? "Noi non poniamo veti e non li subiamo. Quando ci siamo dimessi lo abbiamo fatto per avviare un ...L'ex ministra per le politiche agricole: "Non esiste solo Conte. Noi non facciamo nomi, vogliamo partire dai programmi" ...