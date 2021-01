Conte: “Emergano voci in parlamento, serve governo di salvezza nazionale” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – Dopo le dimissioni, in serata ieri è arrivato l’appello su Facebook del presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte, che sul social scrive: “È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale“. “L’unica cosa che davvero rileva, al di la’ di chi sara’ chiamato a guidare l’Italia, e’ che la Repubblica possa rialzare la testa. Allora avremo vinto tutti, perche’ avra’ vinto l’Italia. Quanto a me, mi ritroverete sempre, forte e appassionato, a tifare per il nostro Paese”, aggiunge. CONTE: “SERVE ALLEANZA EUROPEISTA, NELLE FORME IN CUI SI POTRÀ REALIZZARE“ Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – Dopo le dimissioni, in serata ieri è arrivato l’appello su Facebook del presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte, che sul social scrive: “È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale“. “L’unica cosa che davvero rileva, al di la’ di chi sara’ chiamato a guidare l’Italia, e’ che la Repubblica possa rialzare la testa. Allora avremo vinto tutti, perche’ avra’ vinto l’Italia. Quanto a me, mi ritroverete sempre, forte e appassionato, a tifare per il nostro Paese”, aggiunge. CONTE: “SERVE ALLEANZA EUROPEISTA, NELLE FORME IN CUI SI POTRÀ REALIZZARE“

