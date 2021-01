Con Renzi e Conte (a meno che…). Zingaretti svela la linea Pd (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per chi si stesse chiedendo qual è la linea ufficiale del Pd sulla crisi, eccola dettata dal segretario Nicola Zingaretti. Il Pd, ha detto intervenendo alla direzione nazionale, dà la sua benedizione alla nascita di un Conte-ter. E Giuseppe Conte non si tocca: “Il Partito democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento. Quello di Giuseppe Conte”. Ci sono ancora “dubbi sulla affidabilità” di Italia Viva ma “niente veti” sul possibile rientro in maggioranza di Matteo Renzi e della sua squadra. Il voto? “Noi non abbiamo mai voluto o auspicato elezioni politiche anticipate e non le vogliamo ora”. È questo “il passaggio strettissimo” per uscire dalle secche della crisi, dice Zingaretti. Che rompe così gli indugi e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per chi si stesse chiedendo qual è laufficiale del Pd sulla crisi, eccola dettata dal segretario Nicola. Il Pd, ha detto intervenendo alla direzione nazionale, dà la sua benedizione alla nascita di un-ter. E Giuseppenon si tocca: “Il Partito democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento. Quello di Giuseppe”. Ci sono ancora “dubbi sulla affidabilità” di Italia Viva ma “niente veti” sul possibile rientro in maggioranza di Matteoe della sua squadra. Il voto? “Noi non abbiamo mai voluto o auspicato elezioni politiche anticipate e non le vogliamo ora”. È questo “il passaggio strettissimo” per uscire dalle secche della crisi, dice. Che rompe così gli indugi e ...

