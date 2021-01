Come va la petizione contro il pubblico a Sanremo? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ci sono attività che hanno visto chiudere i propri battenti senza che potessero essere offerte loro alternative degne di nota: pensiamo ai teatri, ai lavoratori nel mondo della musica (non solo i musicisti, ma anche gli allestitori dei palchi, le agenzie di promoter e chi puù ne ha più ne metta), agli scrittori che non possono più partecipare a fiere del libro e presentazioni in giro per l’Italia, ai cinema e ai casinò, anche se questi sono stati molto ben rimpiazzati dall’attività dei casino online. Ma per molti altri fruitori, la possibilità di divertirsi è davvero stata azzerata, così Come per molti lavoratori del campo culturale gli introiti sono stati azzerati. Per questa ragione ha fatto molto discutere la scelta della Rai di riempire l’Ariston di figuranti per non lasciare il Festival di Sanremo senza pubblico alcuno. UN ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ci sono attività che hanno visto chiudere i propri battenti senza che potessero essere offerte loro alternative degne di nota: pensiamo ai teatri, ai lavoratori nel mondo della musica (non solo i musicisti, ma anche gli allestitori dei palchi, le agenzie di promoter e chi puù ne ha più ne metta), agli scrittori che non possono più partecipare a fiere del libro e presentazioni in giro per l’Italia, ai cinema e ai casinò, anche se questi sono stati molto ben rimpiazzati dall’attività dei casino online. Ma per molti altri fruitori, la possibilità di divertirsi è davvero stata azzerata, cosìper molti lavoratori del campo culturale gli introiti sono stati azzerati. Per questa ragione ha fatto molto discutere la scelta della Rai di riempire l’Ariston di figuranti per non lasciare il Festival disenzaalcuno. UN ...

CorriereCitta : Come va la petizione contro il pubblico a Sanremo? - robertoanino : RT @cavalierale: In una regione come la Valle d’Aosta, il turismo non riguarda solo gli albergatori, i negozianti, i gestori di bar e risto… - Micaelainnao_ : RT @cellulinegrigie: petizione per avere Max Giusti come concorrente fisso #staseratuttoepossibile - xjuustinsavedme : RT @cellulinegrigie: petizione per avere Max Giusti come concorrente fisso #staseratuttoepossibile - mic22p : RT @cellulinegrigie: petizione per avere Max Giusti come concorrente fisso #staseratuttoepossibile -

Ultime Notizie dalla rete : Come petizione Libreria filofascista Altaforte, via alla petizione per farla chiudere La Repubblica Red Bull Campus Clutch, la prima competizione esport universitaria di VALORANT

L’innovativa competizione sfida i giocatori di tutti i livelli, invitandoli ad unirsi in team, che rappresenteranno i rispettivi campus, e a competere su un palcoscenico mondiale per fare la storia ...

Boxe: D’Amico, che sinistro! Il monrealese batte Russo e passa ai quarti di finale

MONREALE, 26 gennaio – “Sicilia vs Sardegna”. È ancora tempo di boxe: questo pomeriggio, alle 14:30, il fighter di via Aldo Moro, Giovanni D’Amico, sarà impegnato nuovamente sul ring del palasport Gia ...

L’innovativa competizione sfida i giocatori di tutti i livelli, invitandoli ad unirsi in team, che rappresenteranno i rispettivi campus, e a competere su un palcoscenico mondiale per fare la storia ...MONREALE, 26 gennaio – “Sicilia vs Sardegna”. È ancora tempo di boxe: questo pomeriggio, alle 14:30, il fighter di via Aldo Moro, Giovanni D’Amico, sarà impegnato nuovamente sul ring del palasport Gia ...