Appendino condannata a un anno e sei mesi per i fatti di piazza San Carlo “Pago per il gesto folle di una banda di rapinatori”

Un anno e mezzo a tutti i 5 imputati, la sindaca di Torino Chiara Appendino, Angelo Sanna, Paola Giordana, Maurizio Montagnese e Enrico Bertoletti. E' questa la sentenza di primo grado del tribunale del capoluogo torinese per la calca che si scatenò in piazza San Carlo il 3 giugno 2017. Quella sera durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League Real Madrid-Juventus ci furono 1.690 feriti e due vittime, Erika Pioletti e Marisa Amato. All'origine del caos, quattro ragazzi, già condannati in via definitiva a oltre dieci anni di carcere, che spruzzarono dello spray urticante per rubare degli effetti personali. La sindaca Appendino, l'ex questore Sanna, il dirigente di Turismo Torino, cui spettò l'organizzazione dell'evento, Montagnese, l'ex capo di gabinetto del Comune, Giordana, e

