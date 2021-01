Agnelli: “Le competizioni europee devono essere sempre per merito. Servono altre riforme” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’ECA, nel corso di una diretta streaming su “News Tank Football” ha parlato a proposito del momento complicato del calcio europeo e più in generale sul futuro del pallone:“La riforma della Champions? Quello che va fatto è qualcosa di diverso. Valutiamo sempre il futuro partendo dal format e dal valore delle competizioni. Va valutata ora la governance del sistema, il giusto management per creare un equilibrio migliore tra gli attuali stakeholder. Come approccio a livello sportivo. L’Eca guarda più alla qualità rispetto alla quantità. Giusto per fare un esempio, nei top 5 campionati d’Europa vengono disputate 1826 partite l’anno contro le sole 125 partite in Champions League”- queste le sue parole riportate da Calcio e Finanza. competizioni europee aperte ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea, presidente della Juventus e dell’ECA, nel corso di una diretta streaming su “News Tank Football” ha parlato a proposito del momento complicato del calcio europeo e più in generale sul futuro del pallone:“La riforma della Champions? Quello che va fatto è qualcosa di diverso. Valutiamoil futuro partendo dal format e dal valore delle. Va valutata ora la governance del sistema, il giusto management per creare un equilibrio migliore tra gli attuali stakeholder. Come approccio a livello sportivo. L’Eca guarda più alla qualità rispetto alla quantità. Giusto per fare un esempio, nei top 5 campionati d’Europa vengono disputate 1826 partite l’anno contro le sole 125 partite in Champions League”- queste le sue parole riportate da Calcio e Finanza.aperte ...

