15enne accoltellata a morte da 4 coetanee | l’omicidio in diretta su Facebook e Instagram

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un omicidio brutale, non solo per la giovane età della vittima e delle carnefici. Ma soprattutto perché è stato ripreso insui social network. Un caso simile a quello dell’influencer morta dopo che il marito le ha dato fuoco in. Grazie ai video, tuttavia, la polizia ha potuto arrestare in fretta le 4 ragazze minorenni che ora si ritrovano accusate deldi una loro coetanea. Minorenni arrestate grazie ai video “Le foto e i video sono inquietanti”, ha spiegato in una conferenza stampa domenica 24 gennaio lo sceriffo Tony Mancuso. Sabato 23 gennaio, unaè morta in seguito alle ferite riportate nello scontro con altre 4, nella città di Lake Charles, in Louisiana (Usa). Le accusate, arrestate nelle ore ...