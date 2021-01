Zona rossa, ancora accuse incrociate. Fontana: 'Dati Rt sbagliati non per colpa nostra'. Sindaci del centrosinistra: 'Errori nel conteggio ... (Di martedì 26 gennaio 2021) Zona rossa, continuano le accuse incrociate. Il Pirellone non arretra. 'L'errore del calcolo dell'Rt non è della Regione. Il governo ribalta le responsabilità', ha ribadito il governatore Attilio ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021), continuano le. Il Pirellone non arretra. 'L'errore del calcolo dell'Rt non è della Regione. Il governo ribalta le responsabilità', ha ribadito il governatore Attilio ...

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Lombardia, doppio disastro. Menzogne sulla zona rossa e 10 mln in fumo [LEGGI] - petergomezblog : Lombardia zona rossa, chi ha sbagliato? Errore della Regione per il calcolo Rt: ecco perché - le conclusioni del Co… - fattoquotidiano : “Zona rossa in Lombardia? Errori ripetutamente segnalati, nessuna risposta da parte della Regione”: le parole del s… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: piazzando a Palazzo Chigi l’ennesimo prestanome. Subito, con le larghe intese. O dopo le elezioni, che dovrebbero regala… - corrierebergamo : Zona rossa, i sindaci di centrosinistra in Lombardia: «Errore sull’Rt forse già prima di Natale, ora chiarezza» -