Zampa: “Lockdown per un mese? La gente deve anche vivere. Misure funzionano” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Lockdown per un mese in tutta Italia? Bisogna fare in modo che le persone possano anche vivere, non solo superare la pandemia”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervistata a Forrest su Radio 1, all’allarme lanciato da Ricciardi e Galli sulla diffusione del contagio. “L’Rt è sceso – aggiunge – questo dimostra che le scelte messe in campo funzionano“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) “per unin tutta Italia? Bisogna fare in modo che le persone possano, non solo superare la pandemia”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra, intervistata a Forrest su Radio 1, all’allarme lanciato da Ricciardi e Galli sulla diffusione del contagio. “L’Rt è sceso – aggiunge – questo dimostra che le scelte messe in campo“. SportFace.

FarAlessandro : @info_zampa @Keynesblog non parlavo dei decessi,da quando introdotto, il lockdown è riuscito a far calare la curva… - t_tonii : @PMO_W @info_zampa @Jacopopelle_98 @RaiTre @eziomauro non mi era necessario il lockdown per restare rigorosamente d… - info_zampa : RT @giorgiogilestro: UK è in 'lockdown' dal 4 Gennaio ma gli studi odierni mostrano che i casi in Gennaio non sono scesi, anzi. Lo studio r… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: 'Non abbiamo bisogno del lockdown totale' A Live #noneladurso, Sandra Zampa, sottosegretario alla salute - PonytaEle : RT @vadoaberlino: @Il_Vitruviano @PonytaEle @valy_s @elenaprimudaja @Yi_Benevolence @riktroiani @fdragoni @ivocamic @ladyonorato @robinmono… -

Ultime Notizie dalla rete : Zampa Lockdown Coronavirus, Zampa: "Dal 7 gennaio l'Italia potrà essere tutta zona gialla". Per il ritorno a scuola le pr... la Repubblica Il Covid fa bene alla cannabis light

Riascolta Il Covid fa bene alla cannabis light di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

La sottosegretaria Zampa: "Dopo questa tragedia bisogna vietare ai bambini l'uso degli smartphone"

Dopo il caso della bimba di 10 anni morta per una challenge su TikTok, per la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, bisogna intervenire tempestivamente per regolamentare l'accesso agli smartphone ...

Riascolta Il Covid fa bene alla cannabis light di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Dopo il caso della bimba di 10 anni morta per una challenge su TikTok, per la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, bisogna intervenire tempestivamente per regolamentare l'accesso agli smartphone ...