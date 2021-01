Vittorio Sgarbi condannato a Roma per le diffamazioni alla sindaca Raggi (Di martedì 26 gennaio 2021) In un video pubblicato online nel dicembre del 2016 prese di mira la sindaca di Roma, Virginia Raggi con affermazioni che, secondo il capo di imputazione della Procura, offendono «l'onore e la reputazione»... Leggi su feedpress.me (Di martedì 26 gennaio 2021) In un video pubblicato online nel dicembre del 2016 prese di mira ladi, Virginiacon affermazioni che, secondo il capo di imputazione della Procura, offendono «l'onore e la reputazione»...

repubblica : Diffamò Virginia Raggi: Vittorio Sgarbi condannato a Roma - LegaSalvini : Vittorio Sgarbi: 'Verrà un tempo in cui Conte potrà raccontare a suo figlio di quel giorno in cui Ciampolillo salvò… - PupiaTv : Roma, diffamò Virginia Raggi: condannato Vittorio Sgarbi - - NeveAmica : Vittorio Sgarbi condannato a Roma per aver DIFFAMATO Virginia Raggi. Ma IN GALERA non ci va mai, questo PSICOPATICO… - Gb13Giovanna : RT @carlakak: VITTORIO SGARBI CONDANNATO a €11 000 di multa per diffamazione verso Virginia Raggi che ha commentato: 'Sgarbi é un barbaro,… -