Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Torna da Maurizio!

Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma crede di aver ritrovato l'amore di Maurizio, ma quest'ultimo mette di nuovo un freno. Intanto Armando esce con una nuova dama e litiga con Valentina…

Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è Tornati a parlare di Gemma e Maurizio. La dama torinese è apparsa molto più ben disposta e ha provato a Tornare da lui, senza risultato. Si è parlato anche di Maria, che si sta aprendo a nuove conoscenze. Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne!

