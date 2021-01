Una Vita Anticipazioni 27 gennaio 2021: Il generoso gesto di Genoveva... che non convince Ursula! (Di martedì 26 gennaio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 27 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Genoveva confida a Liberto di aver trovato un lavoro per Santiago lontano da Acacias, il gesto generoso però, non convince Ursula! Leggi su comingsoon (Di martedì 26 gennaio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 27. Nelle Trame della soap in onda su Canale5,confida a Liberto di aver trovato un lavoro per Santiago lontano da Acacias, ilperò, non

di Giuseppe Valle. In preparazione alla Giornata della Memoria, gli studenti del “Natta-De Ambrosis” hanno incontrato in modalità on line Sami Modiano, 90 anni, reduce dal ca ...

Shoah, il nostro diritto alla Memoria

Anche quest'anno, ancora una volta, l'approssimarsi del Giorno della Memoria (domani, 27 gennaio) mi ha spinto a concentrarmi più sulla memoria che sul suo oggetto specifico, per l'occasione il tragic ...

