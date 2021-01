Ultime Notizie Roma del 26-01-2021 ore 20:10 (Di martedì 26 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio le dimissioni del premier Giuseppe Conte e scherza rido al Quirinale nel pomeriggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Viera domani pomeriggio le consultazioni appoggio al Conte Guarda sono andato dalle delegazioni PD MoVimento 5 Stelle da Italia viva Si punta sul programma Ma come ha detto Scalfarotto non verrà indicato un nome il MoVimento 5 Stelle fa quadrato con te L’unico che può fare da sintesi per la maggioranza dice Crimi il centro-destra fa muro Berlusconi è giusto andare insieme al Colle il senatore Del gruppo misto di ex 5 Stelle Gregorio De Falco ha fatto richiesta alla Presidenza del senato di aderire la componente del centro Democratico che fa capo a Bruno tabacci se l’Italia dovesse fallire ad usare i fondi di next generation Xle prospettive del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio le dimissioni del premier Giuseppe Conte e scherza rido al Quirinale nel pomeriggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Viera domani pomeriggio le consultazioni appoggio al Conte Guarda sono andato dalle delegazioni PD MoVimento 5 Stelle da Italia viva Si punta sul programma Ma come ha detto Scalfarotto non verrà indicato un nome il MoVimento 5 Stelle fa quadrato con te L’unico che può fare da sintesi per la maggioranza dice Crimi il centro-destra fa muro Berlusconi è giusto andare insieme al Colle il senatore Del gruppo misto di ex 5 Stelle Gregorio De Falco ha fatto richiesta alla Presidenza del senato di aderire la componente del centro Democratico che fa capo a Bruno tabacci se l’Italia dovesse fallire ad usare i fondi di next generation Xle prospettive del ...

