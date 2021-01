Ultime Notizie Roma del 26-01-2021 ore 11:10 (Di martedì 26 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale il 23 gennaio ancora una buona giornata dalla redazione da Francesca Vitale in studio dopo un passaggio al consiglio dei ministri il premier Conte oggi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni in quella che appare una crisi al buio PV Movimento 5 Stelle e Leo fanno quadrato attorno a lui Italia viva resta contatta il retro aspetta alla fine del Conte bis si proclama Unito è compatto Ma le strategie non vanno nella stessa direzione la maggioranza punta un con te per Ultime ore per trattare con i centristi il Presidente della Repubblica dovrà gestire una che si apre in un momento delicatissimo per il paese difficile che le sue consultazioni iniziano prima di domani pomeriggio con la cosa a vario titolo di aver commesso reati contro la pubblica amministrazione contro il patrimonio 11 persone tra cui alcuni funzionari ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021)dailynews radiogiornale il 23 gennaio ancora una buona giornata dalla redazione da Francesca Vitale in studio dopo un passaggio al consiglio dei ministri il premier Conte oggi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni in quella che appare una crisi al buio PV Movimento 5 Stelle e Leo fanno quadrato attorno a lui Italia viva resta contatta il retro aspetta alla fine del Conte bis si proclama Unito è compatto Ma le strategie non vanno nella stessa direzione la maggioranza punta un con te perore per trattare con i centristi il Presidente della Repubblica dovrà gestire una che si apre in un momento delicatissimo per il paese difficile che le sue consultazioni iniziano prima di domani pomeriggio con la cosa a vario titolo di aver commesso reati contro la pubblica amministrazione contro il patrimonio 11 persone tra cui alcuni funzionari ...

