Sondaggi Swg per TgLa7, chi guadagna dalla crisi di Governo è Salvini (Di martedì 26 gennaio 2021) Chi guadagna dalla crisi del Conte bis, almeno per ora, è la Lega di Matteo Salvini. Lo rivela quel significativo +1,2 guadagnato in una settimana che porta il primo partito politico italiano al 23,5% nel Sondaggio condotto da Swg per il TgLa7. Ora il Pd è distante 4 punti, complice la flessione dei dem di mezzo punto percentuale al 19,6%. Ribassi più contenuti per Fratelli d’Italia (al 16,3%), M5S (al 15,7%), Forza Italia (al 6,3%), Azione ( al 4%) e Liberi e Uguali (al 3,8%). E Matteo Renzi? Segna un progresso dello 0,3 riconquistando il 3%. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Chidel Conte bis, almeno per ora, è la Lega di Matteo. Lo rivela quel significativo +1,2to in una settimana che porta il primo partito politico italiano al 23,5% nelo condotto da Swg per il. Ora il Pd è distante 4 punti, complice la flessione dei dem di mezzo punto percentuale al 19,6%. Ribassi più contenuti per Fratelli d’Italia (al 16,3%), M5S (al 15,7%), Forza Italia (al 6,3%), Azione ( al 4%) e Liberi e Uguali (al 3,8%). E Matteo Renzi? Segna un progresso dello 0,3 riconquistando il 3%.

HuffPostItalia : Sondaggi Swg per TgLa7, chi guadagna dalla crisi di Governo è Salvini - ManuPalo67 : @fattoquotidiano #Governo, #Meloni: '#Italia #AvantiConConte #ConTe #ConteNonSiTocca #BonafedeNonSiTocca… - ZenatiDavide : Sondaggi, ecco chi guadagna dalla crisi: la Lega cresce di un punto in una settimana: I dati di Swg per il TgLa7. P… - IvanoTironi : @8_ferro Purtroppo SWG Non ha dato molta prova dei suoi sondaggi TECNÉ forse è andata meglio. Solo 1200 persone… - bisciamella : Secondo @swg_research 1200 soggetti hanno deciso che la lega è salita di 1,2 punti nei sondaggi. @TgLa7 usa questi… -