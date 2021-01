Roma Metropolitane, Verdi: basta Spa pubbliche nei servizi locali (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – “Apprendiamo dalla stampa, oltre che dai disservizi e dalle stazioni chiuse che ormai costellano tutta la rete, che anche Roma Metropolitane e’ a un passo dal fallimento, pronta a far compagnia ad Atac in concordato preventivo, e ad AMA coi bilanci in rosso dal 2016: e’ la fine ingloriosa delle partecipate pubbliche Romane”. Cosi’, in una nota, Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, co-portavoce del Verdi- EV di Roma. Prosegue la nota: “Le municipalizzate a Roma sono state un flop e, anche in epoca Raggi, il Comune di Roma e’ l’unico imprenditore che, in presenza di debiti, anziche’ far fallire le proprie societa’ e salvare il patrimonio, che e’ dei cittadini, cerca di salvare le societa’ e le clientele”. “Occorre ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021)– “Apprendiamo dalla stampa, oltre che dai dise dalle stazioni chiuse che ormai costellano tutta la rete, che anchee’ a un passo dal fallimento, pronta a far compagnia ad Atac in concordato preventivo, e ad AMA coi bilanci in rosso dal 2016: e’ la fine ingloriosa delle partecipatene”. Cosi’, in una nota, Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, co-portavoce del- EV di. Prosegue la nota: “Le municipalizzate asono state un flop e, anche in epoca Raggi, il Comune die’ l’unico imprenditore che, in presenza di debiti, anziche’ far fallire le proprie societa’ e salvare il patrimonio, che e’ dei cittadini, cerca di salvare le societa’ e le clientele”. “Occorre ...

